Изобрази прямоугольник,треугольник , круг так,чтобы:1) прямоугольник итреугольник имели общие точки; 2) треугольник и круг имели общие точки; 3) прямоугольник и круг не имели общих точек.

Математика

Изобрази прямоугольник,треугольник , круг так,чтобы:1) прямоугольник итреугольник имели общие точки; 2) треугольник и круг имели общие точки; 3) прямоугольник и круг не имели общих точек.

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