Изобрази прямоугольник,треугольник , круг так,чтобы:1) прямоугольник итреугольник имели общие точки; 2) треугольник и круг имели общие точки; 3) прямоугольник и круг не имели общих точек.

Математика
Изобрази прямоугольник,треугольник , круг так,чтобы:1) прямоугольник итреугольник имели общие точки; 2) треугольник и круг имели общие точки; 3) прямоугольник и круг не имели общих точек.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иррориррроооорррррррр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найдите значение выражения a/ab-b 2:a/a 2-b2 при a= 0.6 b= 0.2 Помогите, не успеваю)
Ответить
Обществознание
Какими путями Генрих IV добился примирения католиков и гугенотов ????
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста номер 3 а.б.в. заранее спасибо
Ответить
Алгебра
РЕШИТЕ УРАВНЕНИЕ √3 sin(x)=2
Ответить
Қазақ тiлi
Диалог на тему денсаулык на казахском с переводом
Ответить