Изобразить на альбомном листе силы которые действуют на вас когда вы стоите на по??у и силу с которой вы действуете на пол. Написать расчёты. !!Люди,помогите пожалуйста!!

Физика

Изобразить на альбомном листе силы которые действуют на вас когда вы стоите на по??у и силу с которой вы действуете на пол. Написать расчёты. !!Люди,помогите пожалуйста!!

Автор: Гость