Изобразите схемы строения атомов следующих химических элементов а)бора и фтора ??)водорода и лития

Химия
Изобразите схемы строения атомов следующих химических элементов а)бора и фтора ??)водорода и лития
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
+5B2)3) - бор+9F2)7) - фтор+1H1) - водорот +3Li2)1) - литий

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