Изобразите в виде отрезка расстояние 200 м в масштабах : а )в 1 см- 50 м ; б) 1:10000 пожалу??ста очень нужно!!!

География

Изобразите в виде отрезка расстояние 200 м в масштабах : а )в 1 см- 50 м ; б) 1:10000 пожалу??ста очень нужно!!!

Автор: Гость