Изобразите в виде отрезка расстояние 200 м в масштабах : а )в 1 см- 50 м ; б) 1:10000 пожалу??ста очень нужно!!!
География
Изобразите в виде отрезка расстояние 200 м в масштабах : а )в 1 см- 50 м ; б) 1:10000 пожалу??ста очень нужно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)тебе нужно прочертить 4 см это можешь и сам посчитать 200:50=4 см б)я не знаю это 1:10000 чего см,км,м.
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