Изобретатель Мышкин собрал новый автомобиль из 12 двухколесных велосипедов и 15 трехколесных мотоциклов. Сколько колес пришлось выбросить,если у новог о автомобиля 4 колеса? Решить надо быстро плиз?
Изобретатель Мышкин собрал новый автомобиль из 12 двухколесных велосипедов и 15 трехколесных мотоциклов. Сколько колес пришлось выбросить,если у новог о автомобиля 4 колеса? Решить надо быстро плиз?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
12*2=24 колес велосипедов 15*3=45 колес мотоциклов 24+45=69 всего колес 69-4=65 колес Ответ :пришлось выбросить 65 колес