Изомерами являются 1) Пентан и пентадиен 2) уксусная кислота и метилформиет 3) этан и ацетилен 4) этанол и этаналь

Химия
Изомерами являются 1) Пентан и пентадиен 2) уксусная кислота и метилформиет 3) этан и ацетилен 4) этанол и этаналь
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Гость:
Уксусная кислота и метилформиАт.
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