Израсходовали 1/9еуска материи и 4/5 остатка. какая часть куска материи осталась неизрасходованной? помогите СРОЧНО!!!!!
Математика
Израсходовали 1/9еуска материи и 4/5 остатка. какая часть куска материи осталась неизрасходованной? помогите СРОЧНО!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Израсходовали 1/9, осталось 8/9. Потом израсходовали 4/5 остатка, осталось 1/5 остатка, то есть 8/9*1/5 = 8/45 от начального куска.
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