изучи внимательно карту великобритании и найди "сухопутный" путь по которому можно попасть из этого государства во францию отметь его на карте и напиш и о каком пути идёт речь.

изучи внимательно карту великобритании и найди "сухопутный" путь по которому можно попасть из этого государства во францию отметь его на карте и напиш и о каком пути идёт речь.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
можно предположить, что речь идет о тоннеле, прорытым под проливом Ла-Манш и соединившим Францию и Великобритани, т.к. это самый короткий путь.
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