изучи внимательно карту великобритании и найди "сухопутный" путь по которому можно попасть из этого государства во францию отметь его на карте и напиш и о каком пути идёт речь.
изучи внимательно карту великобритании и найди "сухопутный" путь по которому можно попасть из этого государства во францию отметь его на карте и напиш и о каком пути идёт речь.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
можно предположить, что речь идет о тоннеле, прорытым под проливом Ла-Манш и соединившим Францию и Великобритани, т.к. это самый короткий путь.