Изучите таблицу. Составьте предложения, употребив данные глаголы в форме повелит??льного наклонения. Инфинитив Форма повелительного наклонения Лечь Ляг, лягте (нельзя: lt;lt;ляжь, ляжьтеgt;gt; Положить Положи, положите (нель...

Русский язык
Изучите таблицу. Составьте предложения, употребив данные глаголы в форме повелит??льного наклонения. Инфинитив Форма повелительного наклонения Лечь Ляг, лягте (нельзя: lt;lt;ляжь, ляжьтеgt;gt; Положить Положи, положите (нельзя: lt;lt;положь, положьтеgt;gt; Класть Клади, кладите (нельзя: lt;lt; ложи, ложь,ложите,ложьте Ехать Поезжай, поезжайте (нельзя: lt;lt;едь, едьте, ехай, ехайте Бриться Брейся, брейтесь (нельзя: lt;lt;бройся, бройтесьgt;gt;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ляг в кровать и спи! Положи ручку и слушай! Клади сумку сюда. Поезжай за бабушкой. Брейся осторожно!
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