Изучите таблицу. Составьте предложения, употребив данные глаголы в форме повелит??льного наклонения. Инфинитив Форма повелительного наклонения Лечь Ляг, лягте (нельзя: lt;lt;ляжь, ляжьтеgt;gt; Положить Положи, положите (нель...

Русский язык

Изучите таблицу. Составьте предложения, употребив данные глаголы в форме повелит??льного наклонения. Инфинитив Форма повелительного наклонения Лечь Ляг, лягте (нельзя: lt;lt;ляжь, ляжьтеgt;gt; Положить Положи, положите (нельзя: lt;lt;положь, положьтеgt;gt; Класть Клади, кладите (нельзя: lt;lt; ложи, ложь,ложите,ложьте Ехать Поезжай, поезжайте (нельзя: lt;lt;едь, едьте, ехай, ехайте Бриться Брейся, брейтесь (нельзя: lt;lt;бройся, бройтесьgt;gt;

Автор: Гость