Изучите текст сказок тысячи и одной ночи ( например , цикл о Синдбаде-мореходе) с точки зрения исторической и географической информации , которая в них содержится. Выясните , что могут рассказать сказки об образе жиз...

Разное

Изучите текст сказок тысячи и одной ночи ( например , цикл о Синдбаде-мореходе) с точки зрения исторической и географической информации , которая в них содержится. Выясните , что могут рассказать сказки об образе жизни людей , их ценностях , отношении к иноземцам , об особенностях арабской культуры и религии . Можно ли считать сказки достоверным историческим источником? Изложите свои выводы.

Автор: Гость