Известно, что - угол II четверти. Найти tg2, если tg = -2,4
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Известно, что - угол II четверти. Найти tg2, если tg = -2,4
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допустимые ответы: -4,8, 12/11, 120/119
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