Известно,что 1)A меньше B в 8 раз,а B больше C в 4 раза 2)A больше B в 10 раз,а B меньше C в 5 раз Какое из двух чисел больше -- A или C? Во сколько раз?

Математика

Автор: Гость