Известно что 2 большие коробки яиц и 4 маленькие стоят 52 рубля , меньше чем 2 большие коробки и 6 маленьких . сколько стоит одна большая коробка если изветсно что большая 8 рублей дороже маленькой?
Математика
Известно что 2 большие коробки яиц и 4 маленькие стоят 52 рубля , меньше чем 2 большие коробки и 6 маленьких . сколько стоит одна большая коробка если изветсно что большая 8 рублей дороже маленькой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6-4=2 - разница 2 маленькие коробки . Им приходится 52 рубля. 2) 52÷2=26(руб)- одна маленькая коробка. 3) 28+8=34(руб) - одна большая коробка. Ответ: 34 рубля стоит одна большая коробка.
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