Известно что 2 большие коробки яиц и 4 маленькие стоят 52 рубля , меньше чем 2 большие коробки и 6 маленьких . сколько стоит одна большая коробка если изветсно что большая 8 рублей дороже маленькой?

Математика

Известно что 2 большие коробки яиц и 4 маленькие стоят 52 рубля , меньше чем 2 большие коробки и 6 маленьких . сколько стоит одна большая коробка если изветсно что большая 8 рублей дороже маленькой?

Автор: Гость