Известно, что 20в+12gt;32 запешите верное неравенство: 1) Из обеих частей вычесть число 12 2) Обе части неравенства разделить на 4
Математика
Известно, что 20в+12gt;32 запешите верное неравенство: 1) Из обеих частей вычесть число 12 2) Обе части неравенства разделить на 4
Ответ(ы):
Гость:
1) 20в + 12 - 12 > 32 - 12 = 20в > 20 2) 20в + 12 ----------------- > 32 делим на 4 = 5в + 3 > 8 4 вот так более понятнее
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Как можно объяснить длительное состояние покоя вирусного генома, включенного в х??омосому клетки-хозяина? Я думаю, что неблагоприятной средой или н...
Математика
Задача с записью условия и решения....на лугу пасется стадо-несколько коров и 5 телят.Число телят составляет четвертую часть числа коров.Сколько те...
Математика
Математика