Известно, что 20в+12gt;32 запешите верное неравенство: 1) Из обеих частей вычесть число 12 2) Обе части неравенства разделить на 4

Математика
Известно, что 20в+12gt;32 запешите верное неравенство: 1) Из обеих частей вычесть число 12 2) Обе части неравенства разделить на 4
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 20в + 12 - 12 > 32 - 12 = 20в > 20 2) 20в + 12  ----------------- > 32 делим на 4 = 5в + 3 > 8           4   вот так более понятнее        
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