Известно что 25 и 6 равно 150.Подчеркни выражение которое показывает как найти 25*7 не выполняя умножения
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Известно что 25 и 6 равно 150.Подчеркни выражение которое показывает как найти 25*7 не выполняя умножения
Ответ(ы):
Гость:
Если 25*6=150, то чтобы найти 25*7 без умножения, достаточно к 150 прибавить 25 150+25=175
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