Известно, что большинство наименований знаков препинания в нашем языке русского ??роисхождения. Но один из них - явный "француз" по происхождению. Что это за знак?
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Известно, что большинство наименований знаков препинания в нашем языке русского ??роисхождения. Но один из них - явный "француз" по происхождению. Что это за знак?
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Гость:
Тире_____________________________________________
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