Известно, что большинство наименований знаков препинания в нашем языке русского ??роисхождения. Но один из них - явный "француз" по происхождению. Что это за знак?

Русский язык

Известно, что большинство наименований знаков препинания в нашем языке русского ??роисхождения. Но один из них - явный "француз" по происхождению. Что это за знак?

Автор: Гость