Известно, что cos x - cos y = 1 и cos 2x - cos 2y = 1. Найдите значение выражения tg( \frac{x+y}{2} ) tg ( \frac{x-y}{2} )

Алгебра
Известно, что cos x - cos y = 1 и cos 2x - cos 2y = 1. Найдите значение выражения tg( \frac{x+y}{2} ) tg ( \frac{x-y}{2} )
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Гость:
Учится надо  а не списывать тупо
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