Известно что для некоторых натуральных чисел a, b число a^4+a^3+1 нацело делится на a^2b^2+ab^2+1. найдите разность a-b

Математика
Известно что для некоторых натуральных чисел a, b число a^4+a^3+1 нацело делится на a^2b^2+ab^2+1. найдите разность a-b
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как одно число делится на другое нацело, следовательно должно выполнятся условие: a⁴+a³+1 ≥ a²b²+ab²+1 или a⁴+a³ ≥ a²b²+ab² Упростим это выражение a³(a+1) ≥ ab²(a+1) a³ ≥ ab² a² ≥ b² a²-b² ≥ 0 (a+b)(a-b) ≥ 0 a-b ≥ 0
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