Известно, что криптон имеет в видимой части спектра излучения линии,соответствующие длинам волн 557 и 587 нм. В спектре излучения неизвестного газа обнаружена только линия, соответствующая 557 нм. Отсюда следует, ч...

Известно, что криптон имеет в видимой части спектра излучения линии,соответствующие длинам волн 557 и 587 нм. В спектре излучения неизвестного газа обнаружена только линия, соответствующая 557 нм. Отсюда следует, что в неизвестном газе 1) криптон отсутствует 2) присутствует только криптон 3) помимо криптона присутствует еще один элемент 4) помимо криптона присутствуют еще два или три элемента