Известно, что масса солнца так относится к массе человека , как масса человека относится к массе атомов водорода. Или другими словами, солнце настолько тяжелее человека, нас колько сам человек тяжелее элементарных ато...

Известно, что масса солнца так относится к массе человека , как масса человека относится к массе атомов водорода. Или другими словами, солнце настолько тяжелее человека, нас колько сам человек тяжелее элементарных атомов водорода. Оценить точность поразительной пропорции. Какой надо принять ср. массу человека, чтобы пропорция была верной или наиболее точно? Мо = 1,9891*10 степени кг Мч = 1,674*10 степени кг