Известно, что на корнях душистого горошка поселяются клубеньковые бактерии, спос??бные усваивать атмосферный азот. Какое значение этого процесса для горошка и для бактерий?

Гость: Гость:

Это симбиоз. Растение получает больше азота, необходимого для роста и развития, на почвах бедных этим элементом. Бактерии трансформируют азот в соединения, легко усваиваемые растением непосредственно в растении. А растение обеспечивает бактерий домом и органическими питательными веществами.