Известно, что sina =0.8, П/2 lt; a lt; П.Вычислите: а) cosa ; б) sin2a; в) cos2a

Известно, что sina =0.8, П/2 lt; a lt; П.Вычислите: а) cosa ; б) sin2a; в) cos2a

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