Известно что у кочевых племен были распространены языческие верования.при каких обстоятельствах эти племена принимали новую для них религию

Я думаю, что изменения происходили из-за смены образа жизни когда кочевые племена "оседали" на одном месте, селились в городах, погружались в социальную среду другого народа, они перенимали другой образ жизни, в том числе и религию