Известно , что у млекопитающих нервные импульсы , передающие возбуждение к скелет??ым мышцам , распространяются со скоростью до 100 м.с , а приводящие в действие желудочные железы - со скоростью лишь 2-3 м.с . Почему это происх...

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Значение различий таково, что для иннервации частей тела, обеспечивающих двигательную активность необходимо использовать более скоростные и совершенные способы передачи импульса. Это дает преимущество в виде быстрой реакции на появление опасности/еды. Для внутренних органов обеспечивающих общий метаболизм такой необходимости нет, т.к. это не дает никаких преимуществ в ходе борьбы за существование.