Известно, что верно неравенство xgt;y-z. Какое из неравенств также является верным: а) x-ygt;z б) ygt;x+z в) z-xgt;y г) zgt;y-x

Алгебра

Известно, что верно неравенство xgt;y-z. Какое из неравенств также является верным: а) x-ygt;z б) ygt;x+z в) z-xgt;y г) zgt;y-x

Автор: Гость