Известно, что верно неравенство xgt;y-z. Какое из неравенств также является верным: а) x-ygt;z б) ygt;x+z в) z-xgt;y г) zgt;y-x
Алгебра
Известно, что верно неравенство xgt;y-z. Какое из неравенств также является верным: а) x-ygt;z б) ygt;x+z в) z-xgt;y г) zgt;y-x
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