известно ,что ,воюя с Римом , Ганнибал по-разному поступал с пленными :одних приказывал заключать в оковы ,других отпускал.Чем это можно объяснить? кт о ответит дам 20 баллов

Пленных римлян Ганнибал приказал заключить в оковы, но италиков отпустил без выкупа, заявив им, что он пришел воевать не с ними, а с римлянами за свободу Италии.