Известно, что за последние годы в России произошёл значительный спад производств??. Однако этот спад не сопровождается соответствующими его размерам ростам безработицы. Количество безработных увеличивалось более медленными этап...
Экономика
Известно, что за последние годы в России произошёл значительный спад производств??. Однако этот спад не сопровождается соответствующими его размерам ростам безработицы. Количество безработных увеличивалось более медленными этапами. Как вы думаете, что обусловило это явление?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет. я считаю сейчас все растет
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