Известно, что за последние годы в России произошёл значительный спад производств??. Однако этот спад не сопровождается соответствующими его размерам ростам безработицы. Количество безработных увеличивалось более медленными этап...

Экономика

Известно, что за последние годы в России произошёл значительный спад производств??. Однако этот спад не сопровождается соответствующими его размерам ростам безработицы. Количество безработных увеличивалось более медленными этапами. Как вы думаете, что обусловило это явление?

Автор: Гость