Известно, что за последние годы в России произошёл значительный спад производств??. Однако этот спад не сопровождается соответствующими его размерам ростам безработицы. Количество безработных увеличивалось более медленными этап...

Экономика
Известно, что за последние годы в России произошёл значительный спад производств??. Однако этот спад не сопровождается соответствующими его размерам ростам безработицы. Количество безработных увеличивалось более медленными этапами. Как вы думаете, что обусловило это явление?
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Гость:
Нет. я считаю сейчас все растет
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