Извините который час без четверти 2 Осторожно Мама все в порядке дорогой О Боже чт?? случилось Здравствуйте Я могу поговорить с Максом я слушаю

Английский язык

Извините который час без четверти 2 Осторожно Мама все в порядке дорогой О Боже чт?? случилось Здравствуйте Я могу поговорить с Максом я слушаю

Автор: Гость