К 1 сентябрю в ателье на заказ пошили 196 костюмов для девочек, что составило 14/9 количество костюмов, которые были пошиты для мальчиков. Каких костюмов пошили меньше и на сколько? А) Для мальчиков на 70 костюмов Б) Для дево...

Математика

К 1 сентябрю в ателье на заказ пошили 196 костюмов для девочек, что составило 14/9 количество костюмов, которые были пошиты для мальчиков. Каких костюмов пошили меньше и на сколько? А) Для мальчиков на 70 костюмов Б) Для девочек на 35 костюмов В) Для девочек на 40 костюмов Г) Для мальчиков на 25 костюмов

Автор: Гость