К 1 сентябрю в ателье на заказ пошили 196 костюмов для девочек, что составило 14/9 количество костюмов, которые были пошиты для мальчиков. Каких костюмов пошили меньше и на сколько? А) Для мальчиков на 70 костюмов Б) Для дево...

Математика
К 1 сентябрю в ателье на заказ пошили 196 костюмов для девочек, что составило 14/9 количество костюмов, которые были пошиты для мальчиков. Каких костюмов пошили меньше и на сколько? А) Для мальчиков на 70 костюмов Б) Для девочек на 35 костюмов В) Для девочек на 40 костюмов Г) Для мальчиков на 25 костюмов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 196:14/9 = 196*9/14 - 126 костюмов для мальчиков. 2. 196-126 = 70 костюмов - разница. Ответ: А) Для мальчиков. на 70 костюмов меньше.
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