К 10л воды при температуре 50 градусов, подвели 6,9Мдж тепла, в результате чего часть ??оды испарилась. Определите массуоставшейся воды

Физика

К 10л воды при температуре 50 градусов, подвели 6,9Мдж тепла, в результате чего часть ??оды испарилась. Определите массуоставшейся воды

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