К 10л воды при температуре 50 градусов, подвели 6,9Мдж тепла, в результате чего часть ??оды испарилась. Определите массуоставшейся воды

Физика
К 10л воды при температуре 50 градусов, подвели 6,9Мдж тепла, в результате чего часть ??оды испарилась. Определите массуоставшейся воды
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем сколько энергии уйдет на нагревание Q-Q1=Q-cmt=Q-4200*50*10=4,8мДж; Q2=rm; m=Q2/r=4,8мДж/2,3*10в6 степени=2кг испарилось, осталось 8
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