К 125 г раствора серной кислоты добавили избыток гидрокарбоната натрия. общий объе?? выделившегося газа составил 11,2 л (н.у.). Определите массовую долю серной кислоты в растворе.

Химия

К 125 г раствора серной кислоты добавили избыток гидрокарбоната натрия. общий объе?? выделившегося газа составил 11,2 л (н.у.). Определите массовую долю серной кислоты в растворе.

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