К 125 г раствора серной кислоты добавили избыток гидрокарбоната натрия. общий объе?? выделившегося газа составил 11,2 л (н.у.). Определите массовую долю серной кислоты в растворе.
Химия
К 125 г раствора серной кислоты добавили избыток гидрокарбоната натрия. общий объе?? выделившегося газа составил 11,2 л (н.у.). Определите массовую долю серной кислоты в растворе.
Ответ(ы):
Гость:
Решение. 1)H2SO4+2NaHCO3=Na2SO4+2CO2+2H2O 2)n(CO2)=11.2/22.4=0.5моль 3)По ур реакции n(H2SO4):n(CO2)=1:2 n(H2SO4)=0.5моль/2=0.25моль 4)m(H2SO4)=0.25моль*98г.моль=24.5г 5)w(H2SO4)=24.5г/125г*100%=19.6% Ответ:w(H2SO4)=19.6%
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