К 200 граммам раствора добавили 100 грамм воды .массовая доля вещества 0,3 .Вычислите массовую долю растворённого вещества в полученном растворе . последовательно решение
Химия
К 200 граммам раствора добавили 100 грамм воды .массовая доля вещества 0,3 .Вычислите массовую долю растворённого вещества в полученном растворе . последовательно решение
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