К 200 сантиметрам кубическим 15 процентного раствора добавили 300 сантиметров кубических 40% раствора той же соли и 250 сантиметровметр кубический чистой соли. Какова процентн ое содержанина соли в полученном растворе...
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К 200 сантиметрам кубическим 15 процентного раствора добавили 300 сантиметров кубических 40% раствора той же соли и 250 сантиметровметр кубический чистой соли. Какова процентн ое содержанина соли в полученном растворе
Ответ(ы):
Гость:
1) 200+300+250=750 куб.см - обьем полученного раствора 2) 200*15:100=30 куб.см - соли в 15% растворе 3) 300*40:100=120 куб.см - соли в 40% растворе 4) 30+120+250=400 куб.см - соли в полученном растворе 5) 400:750*100%=53.33 % (приблизительно) - концентрация соли в полученном растворе ответ: 53.33%
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