К 200 сантиметрам кубическим 15 процентного раствора добавили 300 сантиметров кубических 40% раствора той же соли и 250 сантиметровметр кубический чистой соли. Какова процентн ое содержанина соли в полученном растворе...

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К 200 сантиметрам кубическим 15 процентного раствора добавили 300 сантиметров кубических 40% раствора той же соли и 250 сантиметровметр кубический чистой соли. Какова процентн ое содержанина соли в полученном растворе

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