К 300 мл 20% раствора серной кислоты(плотность=1,14 г/мл) прилили 200 мл воды.Определите процентную и молярную концентрации полученного раствора
К 300 мл 20% раствора серной кислоты(плотность=1,14 г/мл) прилили 200 мл воды.Определите процентную и молярную концентрации полученного раствора
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) Найдём массу р-ра серной кислоты. p=m/V отсюда m=p*V m(р-ра)=1,14г/мл*300мл=342г 2) Найдём массу серной кислоты. 342-100% Х-20% Х=68,4г 3)масса нового раствора 342г+200г=542г 4)Процентная концентрация полученного р-ра Х%=68,4г*100%/542г Х=12,6% 5) молярная концентрация раствора С=n(H2SO4)/V(р-ра) n(H2SO4)=m/M n=68,4г/98г/моль=0,7моль С=0,7моль/500мл=0,001моль/мл