К 350 г 11% раствора Na2SO4добавили 120г.воды. Определите массовую долю соли в полученном растворе с точностью до 10
Химия
К 350 г 11% раствора Na2SO4добавили 120г.воды. Определите массовую долю соли в полученном растворе с точностью до 10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(Na2SO4)=350 г*0,11 = 38,5 г w'(Na2SO4)=38,5 г/(350 г + 120 г) = 0,0819 или 8,2% Ответ: 8,2 %
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