К 350 г 11% раствора Na2SO4добавили 120г.воды. Определите массовую долю соли в полученном растворе с точностью до 10

Химия

К 350 г 11% раствора Na2SO4добавили 120г.воды. Определите массовую долю соли в полученном растворе с точностью до 10

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