К 48%-му раствору LiOH добавили Li2O , в результате образовалось 200 г 81,6% го раствора . Определите соотношение масс исходных веществ. Причина Ваше задание автоматически удалено с Сервиса Школьные Знания.com, потом...

К 48%-му раствору LiOH добавили Li2O , в результате образовалось 200 г 81,6% го раствора . Определите соотношение масс исходных веществ. Причина Ваше задание автоматически удалено с Сервиса Школьные Знания.com, потому что оно не получило ответа в течение 4 дней.

Пусть х г - масса исходного раствора, у г - масса добавленного Li2O. х + у = 200; масса LiOH в исходном растворе = 0,48х. LiO + HO = 2LiOH масса LiOH образовалась = (у / 30) *2* 24 = 1,6 у масса LiOH в исходном растворе = 0,48х + 1,6у = 200*0,816. Получаем систему: х + у = 200; 0,48х + 1,6у = 163,2; х =140 г, у = 60 г Ответ: в 140 г раствора добавили 60 г оксида