К батарее с внутренним сопротивлением 2 Ом подключили резистор с сопротивлением 4 ОМ. При этом сила тока в цепи оказалась равной 3 А. Какова ЭДС батар еи?
К батарее с внутренним сопротивлением 2 Ом подключили резистор с сопротивлением 4 ОМ. При этом сила тока в цепи оказалась равной 3 А. Какова ЭДС батар еи?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
I = E / ( R + r ) => E = I* ( R+ r ) => 3 А * ( 4 Ом + 2 Ом ) = 3 А * 6 Ом =18 В E-ЭДС I-сила тока ( 3 А ) r-внутреннее сопротивление ( 2 Ом ) R-внешнее сопротивление ( 4 Ом ) ответ: 18 В