К чему относятся заморозки,ледостав,затяжные дожди? 1)Вызываются сильным ветром 2)Относятся к осенним явлениям живой природы 3)Относятся к осенним явлениям природы 4)Являются стихийными бедствиями 5)Являются осадками

Обществознание
К чему относятся заморозки,ледостав,затяжные дожди? 1)Вызываются сильным ветром 2)Относятся к осенним явлениям живой природы 3)Относятся к осенним явлениям природы 4)Являются стихийными бедствиями 5)Являются осадками
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю это 3 или 2 но точно не знаю,скорее всего 2
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