К данным глаголам. .. поставить спряжения. .. жила, приволок, была, лечил, зажило, на??вали, привыкли, пришла, появились, заволновалась, взлетать, бегать, хлопать, проситься, позвал, посадил, погладил, чувствовал, пришла, вын...
Русский язык
К данным глаголам. .. поставить спряжения. .. жила, приволок, была, лечил, зажило, на??вали, привыкли, пришла, появились, заволновалась, взлетать, бегать, хлопать, проситься, позвал, посадил, погладил, чувствовал, пришла, вынес, махнул, кинул, плавала, нырнёт, вынырнет, живи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СПРЯЖЕНИЕ –(речь о безударных окончаниях ,в ударных всё понятно) Запомни -ко 2 спр относятся ВСЕ глаголы на ИТЬ ( в неопр форме ) ,кроме БРИТЬ СТЕЛИТЬ ( они -1 спряжения ) + 11 исключений ( гнать ,держать ,смотреть и видеть дышать ,слышать ,ненавидеть и обидеть ,и терпеть ,и зависеть,и вертеть - вы запомните ,друзья ,их на Е спрягать нельзя . Все остальные глаголы - на АТЬ ,ОТЬ .ТИ .ЧЬ ,УТЬ и т д. это глаголы 1 спряжения И ещё : в 1 спр - пишется Е ( гласная с 1 палочкой - как и само спряжение 1)+ окончания ут-ют А во 2 спр пишется И ( гласная с двум палочками - как и в самом спряжении 2 ) .+окончания ат-ят жила(1 спр), приволок,(1) была(1), лечил(2), зажило(1), назвали(1), привыкли(1) пришла,(1) появились(2), заволновалась(1), взлетать(1), бегать(1), хлопать(1), проситься,(2) позвал(1), посадил(2), погладил(2), чувствовал(1), пришла(1), вынес,(1) махнул(1), кинул,(1) плавала(1), нырнёт(1), вынырнет(1), живи.(1)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Решите задачу. Найти вес тела объёмом 16 м^3 в воде и на воздухе, если плотность тела равна 2600 кг/м^3>>
Окружающий мир
Литература
• Как наличие лирических отступлений в тексте "Мертвых Душ" Гоголя согласуется с ??амыслом писателя?