К данным глаголам. .. поставить спряжения. .. жила, приволок, была, лечил, зажило, на??вали, привыкли, пришла, появились, заволновалась, взлетать, бегать, хлопать, проситься, позвал, посадил, погладил, чувствовал, пришла, вын...

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СПРЯЖЕНИЕ –(речь о безударных окончаниях ,в ударных всё понятно) Запомни -ко 2 спр относятся ВСЕ глаголы на ИТЬ ( в неопр форме ) ,кроме БРИТЬ СТЕЛИТЬ ( они -1 спряжения ) + 11 исключений ( гнать ,держать ,смотреть и видеть дышать ,слышать ,ненавидеть и обидеть ,и терпеть ,и зависеть,и вертеть - вы запомните ,друзья ,их на Е спрягать нельзя . Все остальные глаголы - на АТЬ ,ОТЬ .ТИ .ЧЬ ,УТЬ и т д. это глаголы 1 спряжения И ещё : в 1 спр - пишется Е ( гласная с 1 палочкой - как и само спряжение 1)+ окончания ут-ют А во 2 спр пишется И ( гласная с двум палочками - как и в самом спряжении 2 ) .+окончания ат-ят жила(1 спр), приволок,(1) была(1), лечил(2), зажило(1), назвали(1), привыкли(1) пришла,(1) появились(2), заволновалась(1), взлетать(1), бегать(1), хлопать(1), проситься,(2) позвал(1), посадил(2), погладил(2), чувствовал(1), пришла(1), вынес,(1) махнул(1), кинул,(1) плавала(1), нырнёт(1), вынырнет(1), живи.(1)