К данным именам существительным допишите имена прилагательные,с помощью которых можно описать человека. Рост - .....,......,...... . Цвет волос - ......,.....,..... . Лицо - ......,......,..... . Глаза(по форме по цвету) - ...

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К данным именам существительным допишите имена прилагательные,с помощью которых можно описать человека. Рост - .....,......,...... . Цвет волос - ......,.....,..... . Лицо - ......,......,..... . Глаза(по форме по цвету) - ......,......,..... . Характер -......,.......,....... .

Автор: Гость