К данным именам существительным допишите имена прилагательные,с помощью которых можно описать человека. Рост - .....,......,...... . Цвет волос - ......,.....,..... . Лицо - ......,......,..... . Глаза(по форме по цвету) - ...

Русский язык
К данным именам существительным допишите имена прилагательные,с помощью которых можно описать человека. Рост - .....,......,...... . Цвет волос - ......,.....,..... . Лицо - ......,......,..... . Глаза(по форме по цвету) - ......,......,..... . Характер -......,.......,....... .
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Гость:
Высокий низкий Блондин брюнет Смуглое тревожное Узкие карие Самовлюбленный застенчивый
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