К данным именам существительным подобрать и записать близкие по значению слова с шипящими на конце Пример: Неправда-ложь Граница- Трепет- Ерунда- Команда- Сила- Призыв- Здоровяк-
Русский язык
К данным именам существительным подобрать и записать близкие по значению слова с шипящими на конце Пример: Неправда-ложь Граница- Трепет- Ерунда- Команда- Сила- Призыв- Здоровяк-
Ответ(ы):
Гость:
Граница-полоса трепет-шумишь ерунда-глупое слово команда-семья сила-могучесть призыв-зов здоровяк-большой
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Другие предметы
Литература
Почему в поэме "мертвые души" помещики, которых посещает Чичиков, расположены именно в таком порядке?
Русский язык