К данным именам существительным подобрать и записать близкие по значению слова с шипящими на конце Пример: Неправда-ложь Граница- Трепет- Ерунда- Команда- Сила- Призыв- Здоровяк-

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К данным именам существительным подобрать и записать близкие по значению слова с шипящими на конце Пример: Неправда-ложь Граница- Трепет- Ерунда- Команда- Сила- Призыв- Здоровяк-
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Автор: Гость
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Гость:
Граница-полоса трепет-шумишь ерунда-глупое слово команда-семья сила-могучесть призыв-зов здоровяк-большой
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