К данным словам подберите однокоренные с буквой е. Желудь-... , жердочка-... ,шепот-... , шелк-... , шерстка-... , решетка-... , черствый-... .
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К данным словам подберите однокоренные с буквой е. Желудь-... , жердочка-... ,шепот-... , шелк-... , шерстка-... , решетка-... , черствый-... .
Ответ(ы):
Гость:
Жёлудь-желудёвый, жёрдочка-жердь, шёпот-шептать, шёлк-шелковистый, шёрстка-шерстистый, решётка-решето или решетчатый, чёрствый-черстветь.
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