К данным словам подберите однокоренные с буквой е. Желудь-... , жердочка-... ,шепот-... , шелк-... , шерстка-... , решетка-... , черствый-... .

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К данным словам подберите однокоренные с буквой е. Желудь-... , жердочка-... ,шепот-... , шелк-... , шерстка-... , решетка-... , черствый-... .

Автор: Гость