К данным словам подберите слова с беглыми гласными. Устное объяснение. Буква "о" чередуется с нулем звука в суффиксе. Флажок,горец,сучок,чулочек,молодец,чехол,угол,ветер,подзывать. Просто заболела,пропустила тему,не знаю как...

Русский язык

К данным словам подберите слова с беглыми гласными. Устное объяснение. Буква "о" чередуется с нулем звука в суффиксе. Флажок,горец,сучок,чулочек,молодец,чехол,угол,ветер,подзывать. Просто заболела,пропустила тему,не знаю как сделать,помогите пожалуйста! Заранее спасибо!)

Автор: Гость