К данным словам подберите слова с беглыми гласными. Устное объяснение. Буква "о" чередуется с нулем звука в суффиксе. Флажок,горец,сучок,чулочек,молодец,чехол,угол,ветер,подзывать. Просто заболела,пропустила тему,не знаю как...
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К данным словам подберите слова с беглыми гласными. Устное объяснение. Буква "о" чередуется с нулем звука в суффиксе. Флажок,горец,сучок,чулочек,молодец,чехол,угол,ветер,подзывать. Просто заболела,пропустила тему,не знаю как сделать,помогите пожалуйста! Заранее спасибо!)
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Русский язык
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