К элементам социального контроля не относятся? 1) соц. нормы; 2) санкции; 3) индивидуальное сознание; 4) социальное познание.

Обществознание
К элементам социального контроля не относятся? 1) соц. нормы; 2) санкции; 3) индивидуальное сознание; 4) социальное познание.
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Ответ(ы):
Гость:
К элементам соц. контроля не  относится - 4
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