К гальваническому элементы была подключена электрическая лампа. Что произойдёт с силой тока в цепи, напряжением на этой лампе и мощностью тока на ней при подключении последовательно с первым гальваническим элемент...

К гальваническому элементы была подключена электрическая лампа. Что произойдёт с силой тока в цепи, напряжением на этой лампе и мощностью тока на ней при подключении последовательно с первым гальваническим элементом второго такого же элемента и последовательно с первой лампой второй такой же?