К гальваническому элементы была подключена электрическая лампа. Что произойдёт с силой тока в цепи, напряжением на этой лампе и мощностью тока на ней при подключении последовательно с первым гальваническим элемент...
К гальваническому элементы была подключена электрическая лампа. Что произойдёт с силой тока в цепи, напряжением на этой лампе и мощностью тока на ней при подключении последовательно с первым гальваническим элементом второго такого же элемента и последовательно с первой лампой второй такой же?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) если включить один источник I1=E/(R+r) 2) если включить 2 источника и 2 лампы I2=2*E/(2*R+2*r)=2*E/2*(R+r)=E/(R+r)=I1 это значит сила тока не изменится U1=U2=I1*R=I2*R=U2 - напряжение на лампах не изменится P1=I1*U1=I2*U2 - мощность не изменится могу ошибаться....