К глобальным проблемам человечествам относятся 1 рост инфляций, 2 расширение хоз деятельности в развивающихся странах,3 недостаток очистительных сооружений в восточных странах,4 опасность ядерной войны

Обществознание
К глобальным проблемам человечествам относятся 1 рост инфляций, 2 расширение хоз деятельности в развивающихся странах,3 недостаток очистительных сооружений в восточных странах,4 опасность ядерной войны
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4)  Рост инфляции тоже может отнестись к глобальным проблемам, если он будет происходить во всем мире. Ну вообщем только 4. 
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