К глобальным проблемам человечествам относятся 1 рост инфляций, 2 расширение хоз деятельности в развивающихся странах,3 недостаток очистительных сооружений в восточных странах,4 опасность ядерной войны
Обществознание
К глобальным проблемам человечествам относятся 1 рост инфляций, 2 расширение хоз деятельности в развивающихся странах,3 недостаток очистительных сооружений в восточных странах,4 опасность ядерной войны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4) Рост инфляции тоже может отнестись к глобальным проблемам, если он будет происходить во всем мире. Ну вообщем только 4.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык