К грибам-сапрофитам относят: а) пекарские дрожжи, мукор, пеницилл; б) спорынью, пекарские дрожжи, пеницилл; в) головню, мукор, трутовик; г) фитофтору, мукор, головню.

Разное
К грибам-сапрофитам относят: а) пекарские дрожжи, мукор, пеницилл; б) спорынью, пекарские дрожжи, пеницилл; в) головню, мукор, трутовик; г) фитофтору, мукор, головню.
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Автор: Гость
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Гость:
а) мукор , дрожжи , пекарские , пеницилл
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