К грибам-сапрофитам относят: а) пекарские дрожжи, мукор, пеницилл; б) спорынью, пекарские дрожжи, пеницилл; в) головню, мукор, трутовик; г) фитофтору, мукор, головню.

Разное

К грибам-сапрофитам относят: а) пекарские дрожжи, мукор, пеницилл; б) спорынью, пекарские дрожжи, пеницилл; в) головню, мукор, трутовик; г) фитофтору, мукор, головню.

Автор: Гость