К именам прилагательным из данных словосочетаний подобрать близкое по значению имя прилагательное записать его Ясное небо

Русский язык
К именам прилагательным из данных словосочетаний подобрать близкое по значению имя прилагательное записать его Ясное небо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЯСНОЕ НЕБО-ОТКРЫТО.ЧИСТОЕ.ГОЛУБОЕ.СВЕТЛОЕ НЕБО
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Перед тобой названия шести растений: дуб, мать-и-мачеха, кувшинка, ландыш, малина Запиши названия растений в нужных клетках таблицы. Растение...
Ответить
Русский язык
Ударение в слове у лосей
Ответить
Литература
Помощник повара с корнем вар
Ответить
Математика
Перед Иваном царевичем три дороги, по одной пойдёшь - погибнешь, по другой пойдёшь - к кощею попадешь, а по третьей -домой прийдешь, На каждой из д...
Ответить
Английский язык
ПЕРЕВОД С ПЕРЕВОДЧИКА НЕ ПРИНИМАЕТСЯ ! 1. This ring contains a tiny camera. It enables James to take photographs without anybody knowing. 2. T...
Ответить