К именам прилагательным из данных словосочетаний подобрать близкое по значению имя прилагательное записать его Ясное небо
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К именам прилагательным из данных словосочетаний подобрать близкое по значению имя прилагательное записать его Ясное небо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЯСНОЕ НЕБО-ОТКРЫТО.ЧИСТОЕ.ГОЛУБОЕ.СВЕТЛОЕ НЕБО
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