К именам прилагательным из данных словосочетаний подобрать близкое по значению имя прилагательное записать его Ясное небо

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К именам прилагательным из данных словосочетаний подобрать близкое по значению имя прилагательное записать его Ясное небо

Автор: Гость