К именам прилагательным подбери антонимы. Запиши. Тихая езда- ... , тихий голос- ... , ясное небо- ... , ясный вопрос - ... , верный друг - ... , верный ответ - ... , свежий хлеб - ... , свежая газета - ... .

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К именам прилагательным подбери антонимы. Запиши. Тихая езда- ... , тихий голос- ... , ясное небо- ... , ясный вопрос - ... , верный друг - ... , верный ответ - ... , свежий хлеб - ... , свежая газета - ... .
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Ответ(ы):
Гость:
Быстрая езда. громкий голос хмурое небо глупый вопрос неудачный друг плохой ответ твёрдый хлеб вчерашняя газета.
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