К именам существительным луг.поляна,поле,солнце подбери по одному имени прилагат??льному;определи нужную форму и запиши пары вместе с вопросом-командой. Бюро: Красивый Пёстрый тёплый яркий

Русский язык
К именам существительным луг.поляна,поле,солнце подбери по одному имени прилагат??льному;определи нужную форму и запиши пары вместе с вопросом-командой. Бюро: Красивый Пёстрый тёплый яркий
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вопрос: ИСПРАВИТЬ ошибки в оформлении цитаты. Выполнить пунктуационный разбор пр??дложения Текст: Твардовский отмечал,что: "Редко бывает,чтобы пи...
Ответить
Русский язык
Помогите пож.Заранее спасибо
Ответить
Химия
Номер 6(задача),решить срочно,дам 20баллов!!!!!!!!!!!.
Ответить
Алгебра
3x-2=0 решите уравнение чет я туплю
Ответить
Математика
Расстояние между двумя катерами равно 28 1/3 км. Каково будет расстояние между ними, когда первый катер проплывет 32,5 км по течению реки, а второй...
Ответить