К именам существительным луг.поляна,поле,солнце подбери по одному имени прилагат??льному;определи нужную форму и запиши пары вместе с вопросом-командой. Бюро: Красивый Пёстрый тёплый яркий

Русский язык

К именам существительным луг.поляна,поле,солнце подбери по одному имени прилагат??льному;определи нужную форму и запиши пары вместе с вопросом-командой. Бюро: Красивый Пёстрый тёплый яркий

Автор: Гость