К именам существительным луг.поляна,поле,солнце подбери по одному имени прилагат??льному;определи нужную форму и запиши пары вместе с вопросом-командой. Бюро: Красивый Пёстрый тёплый яркий
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К именам существительным луг.поляна,поле,солнце подбери по одному имени прилагат??льному;определи нужную форму и запиши пары вместе с вопросом-командой. Бюро: Красивый Пёстрый тёплый яркий
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